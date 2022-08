Lehký dvojskif vítěznou opravou otevřel finálovou bránu

„Před rokem byli kluci čtvrtí, tak věřím, že se letos mohou minimálně o jedno místo polepšit," uvažoval šéftrenér Ondřej Synek. „Za žhavé adepty medaile platí posádky Irska a Itálie, my ale chceme zabojovat se Švýcary a vrátit jim porážku ze čtvrteční rozjížďky. Portugalce jsme dali v opravě, ale musíme je hlídat, stejně jako Ukrajince, kteří překvapivě postoupili na úkor Norů," uvažoval Vraštil.

Statečně bojovala o finále i párová čtyřka mužů, nakonec ji k němu chyběly tři vteřiny, když dojela pátá za postupujícími Italy, Estonci, Francouzi a ve finiši ji předstihli ještě o čtyřiadvacet setin Švýcaři. „Kluci do semifinále vletěli drze, v silném protivětru se to pak možná projevilo absenci sil v koncovce. Zůstáváme při zemi. Panují tady podmínky, které často nebývají, ale věřím, že v B finále se dokážeme poprat o konečné sedmé místo, což by bylo povzbuzením před světovým šampionátem v Račicích," řekl trenér Jan Navrátil.