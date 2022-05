Martin Fuksa a čtyřkajak pojedou na SP v Račicích finále pětistovky

U čtyřkajaků na olympijské pětistovce postupový klíč nedovoloval, aby se někdo dostal přímo z rozjížďky do finále. I elitní česká posádka tak musela absolvovat dvě jízdy. Nejdříve Češi vyhráli rozjížďku před silným Německem, které obměnilo jen jednoho člena ve zlatém kvartetu z olympijských her v Tokiu, a pak ovládli i semifinále o 26 setin před Kanaďany.

"Jsem opravdu s dneškem spokojený. Ráno jsme měli supr rozjížďku. Jeli jsme s olympijskými vítězi dost těsně, všichni jsme z toho měli dobrý pocit. To semifinále je vždycky o nervech, tam už jde o ten postup. My jsme nejeli tak ideální jízdu, ale jeli jsme takovou, abychom vyhráli. To se nám podařilo a zároveň jsme ušetřili co nejvíce sil do toho zítřku," uvedl Šlouf. Síly české kvarteto ušetřilo tím, že nejelo od začátku maximální tempo, ale spoléhalo na silný finiš.