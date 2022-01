MS v plaveckých sportech se v květnu v Japonsku pravděpodobně neuskuteční

Nejlepší plavci, skokani do vody, vodní pólisté a akvabely měli ve Fukuoce změřit síly loni v létě, ale po přesunu olympijských her v Tokiu do tohoto termínu byl šampionát odložen na 13. až 29. května 2022. Ani toto datum podle Salnikova už neplatí.

"Rada FINA se sešla v pátek a odhlasovala odložení mistrovství světa na rok 2023 kvůli pandemii a dalším problémům spojeným s organizací příletů a ubytování účastníků v koronavirovém prostředí. Žádné jiné varianty pro mistrovství světa nebyly představeny," řekl agentuře TASS.

Zatím není jasné, kdy by se příští rok mohl šampionát uskutečnit. Na rok 2023 bylo totiž naplánované mistrovství světa do katarského Dauhá. Server insidethegames.biz odkazuje na zákulisní informace, podle nichž by měla být v červenci 2023 hostitelským městem Fukuoka a v Kataru by se závodilo v lednu 2024.

Pokud by se to potvrdilo, uskutečnil by se světový šampionát poprvé v olympijském roce. Na léto 2024 jsou naplánované hry v Paříži.