Olympijský šampion Rylov dostal distanc za veřejnou podporu Putina a invaze

Rylov od začátku podporoval invazi na Ukrajinu, kterou v Rusku označují jako speciální vojenskou operaci. Kvůli sankcím pro ruské sportovce odmítl přijet na mistrovství světa ještě před tím, než mu to FINA zakázala. V březnu stál společně s dalšími olympijskými medailisty na pódiu při obří akci na moskevském stadionu v Lužnikách, která oslavovala výročí okupace Krymu a zároveň podporovala kroky současné ruské vlády. Na bundě měl písmeno zet, které se stalo symbolem ruské agrese na Ukrajině.

Trest, který FINA nijak podrobněji nezdůvodnila, si Rylov odpykává od středy. Vyprší mu tak v lednu příštího roku. Minimálně do prosince by jako ruský reprezentant nesměl bez tak závodit. FINA sankce pro sportovce z Ruska a jeho spojence Běloruska prodloužila na celou sezonu. Dosud byly vyhlášeny jen do mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu června a července v Budapešti.