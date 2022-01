Osminásobný mistr světa Bond po třetím olympijském zlatu končí s veslováním

O konci kariéry Bond uvažoval už před hrami v Tokiu, které byly kvůli koronavirové pandemii o rok odloženy, ale manželka ho přiměla pokračovat. "Poslední roky byly náročné pro každého, nejen pro sportovce, a byly chvíle, kdy jsem vážně myslel na to, že to zabalím. Bylo to pořád náročnější na morálku a cítil jsem, že moje chuť trpět v tréninku už není taková. Lizzie ale řekla 'Ne, takhle to neukončíš'. To jsem fakt potřeboval, abych pokračoval a zakončil svou sportovní kariéru, jak se má," uvedl.