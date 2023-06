Pellacaniová vyhrála na prkně

ME a Evropské hry v plaveckých sportech v Polsku: Skoky do vody (Rzeszów): Muži: 10 m věž synchro: 1. Boljuch, Sereda (Ukr.) 398.70, 2. Giovannini, Timbretti (It.) 388,83, 3. Cutmore, Dixon (Brit.) 372,69. Ženy: 3 m prkno: 1. Pellacaniová (It.) 321,45, 2. Nilssonová Garipová (Švéd.) 316,60, 3. Heimbergová (Švýc.) 306,70, ...v kvalifikaci 19. Jelínková (ČR).

