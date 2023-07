Plavec Franta na 50 metrů znak na MS zopakoval 24. příčku ze stovky

Pětadvacetiletý reprezentant přemítal, proč neuspěl. "Podle mě byl problém v trénincích. Zkusili jsme metodu víc toho naplavat a vzít to přes objem, ale už jsem na to asi trochu starý. Ani v Chomutově jsem na takový objem nebyl zvyklý, takže mě to asi zpráskalo. Rozhodně jsem si takhle svou reprezentaci na mistrovství světa nepředstavoval," dodal zklamaný znakař.

Seemanová byla ráda, že si po zdravotních problémech splnila cíl, s nímž do Fukuoky jela, což bylo splnění olympijského limitu na dvoustovce. "A naším cílem bylo dostat se do top 10, ale mým vnitřním cílem bylo dostat se do finále, které mi uniklo o dvě setiny. Asi to pak šlo tak nějak dolů. Hlavní cíl byla dvoustovka a v tom rozpoložení, ve kterém jsem byla, tak to dopadlo ještě docela dobře. Beru to jako návrat do špičky, do mého závodění po roce a půl pauzy," řekla.