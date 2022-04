Plavec Rylov označil shromáždění na Putinovu podporu za koncert

Nezastírá ovšem, že svou vlast podporuje. "Vždycky jsem je podporoval. Je nemožné říci, kdy to začalo, je to uvnitř," řekl televizní stanici Russia-24. Z trestu od plavecké federace si elitní znakař nedělá velkou hlavu. Navzdory němu závodí na národním šampionátu a účast na mezinárodních akcích by měl do konce roku jako ruský reprezentant zakázanou i bez něj. Distanc mu vyprší v lednu. "Myslím, že těch devět měsíců přežiju. Beztak nejsou žádné mezinárodní starty do konce roku 2022. Můžu říct, že teď toho moc neztrácím," poznamenal.