Pořadatelé MS v Augsburgu se potýkají s nedostatkem vody

Zmíněná betonová stěna by měla umožnit zvýšení hladiny na trati tak, aby se podařilo MS i s řadou českých favoritů uspořádat. Představitelé města ale upozornili na možnost, že trať nebude možné dostatečně zatopit v případě, že množství vody v Lechu ještě opadne. "Nikdo nemůže zaručit, že se bude závodit," prohlásila Weberová.

Podle odborníků je v Lechu nejméně vody za několik desítek let. Veškerou vodu z řeky nelze do slalomářského kanálu odvést, protože by tím byla ohrožena příroda v dalších městských tocích.