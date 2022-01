Pravidla platí pro všechny. Ale nedobytnost Austrálie je frustrující, mrzí Závadovou

„Zamilovala jsem si Austrálii. Ale to, co předvádí poslední rok nebo dva v době pandemie, je k zamyšlení. A třešnička na dortu - případ Djokoviče. Oni vážně chtějí držet Austrálii odříznutou od světa," povzdechla si na svém twitterovém účtu účastnice olympijských her v Londýně a Rio de Janeiru.