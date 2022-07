Probudila se s otřesem mozku. Zdrogovali mě! tvrdí reprezentantka. Z večera na MS si nic nepamatuje

„Poslední večer mistrovství jsem dostala nějaké drogy. V době, kdy se to do mého těla dostalo, jsem nebyla při sobě, jen si pamatuju, že jsem se druhý den ráno probudila úplně ztracená a u mé postele byl manažer a lékař našeho týmu," popsala Harveyová.

„Dlouho jsem přemýšlela a se svým okolím probírala, jestli to mám zveřejnit. Vždy jsem k vám ale byla upřímná a k takovým situacím dochází až příliš často na to, abych mlčela," napsala na Instagram.

Harveyová uvedla, že se nikdy v životě víc nestyděla za to, co se v Budapešti stalo, ale nechce, aby jí zážitek poznamenal.

„Čtyři až šest hodin si nic nepamatuji. Slyšela jsem různé věci, od různých lidí, co jsem v té době dělala a někdo mě za to i odsuzuje. Jediné, co k tomu mohu napsat je, že jsem se nikdy v životě víc nestyděla," posteskla si mladá plavkyně.