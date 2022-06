Prskavec poradil soupeřům, v cíli od nich slyšel: Děkuju!

Jeho bilance v Troji je úchvatná. Od roku 2013 pět vítězství a tři druhá místa na Světových pohárech, mistrovství světa či Evropy. Tentokrát se mu ve finálové jízdě stal osudným válec, do něhož teklo více vody než předtím v semifinále. „A já na tu změnu nedokázal zareagovat, přitom obvykle je to v tom moje síla,“ pokrčil rameny.

„Už to tak bylo na posledním tréninku a já všem říkal: Nebojte, takhle to na závod nebude,“ přiznával s úsměvem Prskavec.

Závody vodních slalomářů kromě formy závodníků či počasí může ovlivnit i aktuální stav vody. Na něj má v Troji vliv vypouštění plavební komory na Štvanici. „Obecně teď teče do Prahy extrémně málo vody, tak je sebemenší změna znát. Ale samozřejmě to měli všichni stejné, na to se nebudu vymlouvat,“ doplňoval.