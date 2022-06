Prskavec začal na SP v Tacenu druhým místem v kvalifikaci

Prskavec si pochvaloval trať, která je kvůli nízkému stavu vody zkrácená a má pouze 18 branek. "Úplně jsem nevěděl, co od trati čekat. Máme to o dobrých 30 až 40 metrů kratší. Trať se mi opravdu moc líbila, protože je to zamotané, pořád se něco děje a není tam prostor to hnát dopředu. Člověk to musí přesně trefovat a využívat vody. Moc jsem si to užil," uvedl druhý muž průběžného pořadí Světového poháru v tiskové zprávě.