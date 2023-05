Recept českého šampiona? Předháníme se v blbostech. Když už nemůžu, kouč mě pošle na ryby

S Kubou je to jiné než s Radkem. Je z jiného oddílu, nejsme spolu každý den, ale přijel za námi do Kalifornie, což byla bezvadná vzpruha, protože on je takový tréninkový blázen. Je těžší fyzicky i jiný náturou, ani snad není v lidských možnostech, co zvládá. Nejen, že je profesionální sportovec, ale u toho i pracuje, což mu dává odstup od kanoistiky, že nemusí být na závodech svázaný.