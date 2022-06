Rychlostní kanoisté získali na ME juniorů a do 23 let tři bronzy

"Na to, že je to můj první singlový závod v kategorii do 23 let, tak to nemohlo být lepší," uvedl Minařík v tiskové zprávě svazu. Porazili jej vítězný Ital Gabriele Casadei a Lotyš Roberts Lagzdinš. Třetí dojela i kajakářka Házová. "Závod dopadl skvěle, nečekala jsem, že se může až takto vydařit," radovala se.