Seemanovou nakoply rekordy, teď se doma chystá dobýt svět

Olympijská finalistka se tam blýskla českými rekordy na 100 i 200 metrů volný způsob. Tyto časy by chtěla atakovat i na světovém šampionátu. „Chtěla bych zlepšit osobní maxima, ale je to těžší a těžší. Soustředím se hlavně na tu dvoustovku. Samozřejmě budu bojovat o finále," řekla.

Zatímco na ME musela na svou nejsilnější disciplínu čekat do samého závěru programu, na MS kraulařky poplavou dvoustovku hned první den soutěží. „Jsem spokojená, že to tak je. Že se mohu soustředit na to a ostatní starty tam jsou za odměnu," pochvalovala si. Stejně jako na ME má v plánu kraulařskou stovku a padesátku, ale 400 metrů volný způsob nakonec vynechá.