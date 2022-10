Šéf britského veslování volá po zvláštní kategorii pro transgenderové sportovce

Mezinárodní veslařská federace aktuálně připouští v ženských závodech účast veslařek, které prošly změnou pohlaví. Jejich hladina testosteronu musí být minimálně dvanáct měsíců pod hranicí pěti nanomolů na litr. To je několikanásobně méně, než je obvyklá hladina testosteronu u mužů.

To je mírnější pravidlo, než které v červnu schválila mezinárodní plavecká federace (FINA). "Světové veslování ochraňuje ženský sport méně než některé jiné mezinárodní federace jako FINA, která přijala politiku otevřené a ženské kategorie," uvedl Davies. Vyzval vedení světového veslování, aby v zájmu rozvoje ženského sportu zvážilo podobný přístup jako u plavců. Závodnice, které dospívaly jako chlapci, totiž mohou být zvýhodněné.

Z olympijských sportů je přístup plavecké federace nejpřísnější. FINA povolila účast transgenderových sportovců v ženských závodech jen v případě, že změnu pohlaví podstoupili do 12 let. To je ale nereálné. Další federace jako Světová atletika nebo fotbalová FIFA v reakci na rozhodnutí plavců znovu zkoumají svá pravidla pro tyto případy.