Souboj úspěšných kamarádů má grády. Rohan se snaží dostat Prskavce pod tlak

I pro něj je inspirativní sledovat Prskavcův svébytný styl. „Jezdí jinak než většina z nás. V kanoi je těžké udržet přímou jízdu, s čímž má asi největší problém, ale zase zkracuje průjezdy bran jako na kajaku. Někdy je to přehnané, někdy neskutečné. Ale nechci mu zvedat sebevědomí, to zase není potřeba,“ usmívá se.

„Já nepochyboval, že do nominace promluví. V sobotu jel výborně, ale ukázalo se, že když zajedu svoji jízdu, měl bych být lepší,“ věří Rohan.

„Snažíme se mu to zkomplikovat, protože jeho pozice je strašně výhodná. Reprezentaci má vyjetou na kajaku, na singlu může jenom překvapit. Tak si z něj dělám srandu a snažím se ho dostat pod tlak, ale zatím se to nedaří,“ usmívá se Rohan, jenž se po loňské sezoně vrátil od svého otce Jiřího do tréninkové skupiny Lukáše Kubričana.