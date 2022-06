Spočítají se na prstech. Na MS jedou jen tři bazénoví plavci a celkem osm Čechů

Šampionát v plaveckých sportech se měl původně konat už před rokem ve Fukuoce, ale zhatila ho pandemie koronaviru. Budapešť bude dějištěm od 18. června do 3. července, v Japonsku se pak uskuteční za rok. Tam by se měly do programu vrátit i závody v extrémních skocích do vody.