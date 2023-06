Trénink naplno, pak domů s kočárkem. Hvězdný kanoista Fuksa o nové životní roli

To vůbec, to mě spíš povzbuzovalo a tolik věcí jsem řešit nemusel. Manželka je skvělá a většinu věcí zařídila, já se mohl věnovat sportu. Ale cítil jsem, že mám letos pomalejší rozjezd. Nesoustředíme se na jarní závody, protože vrchol přijde v létě na mistrovství světa. Myslel jsem, že v Poznani z rozjížďky postoupím lehce rovnou do finále jako za starých časů, ale ta mi trochu otevřela oči. Takže mě vítězství neuchlácholí, i když mě určitě povzbudilo.