Ve finále MS jsou čtyři české kanoe včetně obhájců medailí Chaloupky a Satkové

Čtyři ze šesti českých kanoí pojedou na slalomářském mistrovství světa v Augsburgu o medaile. Z druhého místa v semifinále postoupil Vojtěch Heger, šanci na obhajobu titulu bude mít díky osmému místu Václav Chaloupka. Loňský bronz může zopakovat Gabriela Satková, jež prošla do finále ze čtvrté pozice, a mezi desítku nejlepších se jako devátá dostala i její setra Martina. Boj o medaile se odehraje bez české jedničky Terezy Fišerové a stříbrného olympijského medailisty Lukáše Rohana.

Jednadvacetiletý Heger s čistou jízdou nestačil jen na domácího mistra světa z roku 2018 Franze Antona a bude usilovat o první medaili z velké akce mezi seniory. Na bezchybného německého lídra ztratil 2,08 sekundy. O tři roky starší Chaloupka může pomýšlet na zopakování senzačního titulu z Bratislavy, s dvousekundovou penalizací za dotyk branky zaostal za prvním místem o 3,27.

Rohan měl "šťouchy" tři a skončil devatenáctý se ztrátou přes tři sekundy na postup. "Loni v Bratislavě jsem postoupil dokonce se třemi šťouchy, ale byla to spíš výjimka potvrzující pravidlo. V podstatě je to nemožné. Mně nevyšel ten vršek, tam mi to moc nejelo," řekl Rohan.

Se čtyřmi trestnými sekundami už riskoval. "A pak už jsem jel vabank, protože se dvěma šťouchy to už musím napálit, a docela mi to vycházelo. Ale pak jsem tady v té levé proti dal malý šťouch rukou, tam jsem to chtěl zkrátit, to už byla jízda na hraně," podotkl. "Kouše se to těžko. Asi celá sezona je pro mě ponaučení, loni to tak nějak šlo, vycházelo, letos je to spíš naopak. Nebudu z toho brečet, spíš se pokusím, aby mě to posílilo," doplnil Rohan.

Dvacetiletá Gabriela Satková zajela čistě, ale i s dvousekundovou penalizací ji předčily tři soupeřky v čele s nejrychlejší ženou v Eiskanalu, olympijskou vítězkou Jessicou Foxovou. Hvězdná Australanka předvedla o 2,54 sekundy lepší výkon, Martina Satková za ní s jedním dotykem branky zaostala o 6,22 sekundy.

Spolufavorizovaná Fišerová se stejně jako na kajaku mezi desítku nejlepších neprosadila a z Augsburgu se vrátí bez medaile, protože se nekvalifikovala ani do vyřazovacích jízd v extrémním slalomu, v němž je úřadující mistryní Evropy. Druhá žena pořadí Světového poháru na kanoi i kajaku Fišerová od počátku semifinálové jízdy nabírala ztrátu a v závěru se málem zvrhla. Eskymácký obrat tentokrát na rozdíl od páteční první kvalifikační jízdy odvrátila, ale utekly jí další sekundy. Za Foxovou zaostala i s jednou penalizací o téměř 15 sekund a skončila devatenáctá.

Čtyřiadvacetiletá Fišerová stále čeká na kanoi na individuální zlato z velké soutěže. Z MS má ve sbírce stříbro a bronz, na mistrovství Evropy byla třikrát druhá a letos v Liptovském Mikuláši třetí.

"Nevím, čím to bylo. Myslím, že jsem se do tohoto mistrovství světa potýkala se spoustou problémů, které nechci jmenovat. Jsem v podstatě ráda, jak jsem to sjela. Myslím, že dobře na to, v jakých pocitech jsem třeba po včerejšku byla," prohlásila Fišerová.

"Jsem na sebe hrdá, že jsem dojela se vztyčenou hlavou. Cítím radost, že už to mám za sebou. Pocity se střídají. Ta jízda nebyla moc povedená, ale snažila jsem se a bojovala, bohužel to nestačilo. Ale je to něco, co mi pomůže do příště, protože mi to dá spoustu zkušeností," konstatovala.