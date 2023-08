Veslařka Šantrůčková a po dramatu i basketbalisté ovládli univerziádu

Dvaadvacetiletá studentka Univerzity Karlovy Šantrůčková ovládla finále skifu o sekundu před Jihoafričankou Courtney Westleyovou. Šestá žena z nedávného mistrovství světa do 23 let se na mezičasech probojovala postupně z třetího místa na první a ve druhé polovině trati vedení přes problémy s předloktím udržela. "Posledních 200 metrů už jsem skoro nemohla držet veslo a jen se modlila, ať to skončí. Naštěstí to tam padlo, ale být to o kousek delší, tak už to asi nedojedu," citoval Šantrůčkovou web České asociace univerzitního sportu.