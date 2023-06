Vojtová a Hilgertová byly na SP v Augsburgu v semifinále kayakcrossu

Hilgertová se ještě po dojezdu semifinále radovala z postupu do finálové jízdy, těsně před nástupem na startovní rampu se ale dozvěděla, že byla diskvalifikována. "Při najetí do první protivody, kde už přede mnou byla Italka, jsem neodhadla, kam mám mířit špičkou. Ta vyskočila a trefila Italku do helmy. Za tohle má být závodník vždycky diskvalifikovaný, a to se i stalo - ale rozhodčím to trvalo tak dlouho, že mě v podstatě nechali nastoupit do finále. Výsledky se změnily těsně před startem a musela jsem odevzdat číslo," uvedla Hilgertová v tiskové zprávě.

"Byla jsem trochu naštvaná, nejprve mi totiž jeden z trenérů tvrdil, že jsem mimo kvůli chybě na brance 4, kde vím, že jsem stoprocentně byla. Pak až se ukázalo, že to bylo kvůli ohrožení jiné závodnice. Ale ptala jsem se jí hned po dojetí a říkala, že se jen hodně lekla a že je v pořádku," dodala česká kajakářka.

Fišerová, jež v Augsburgu startovala na kajaku i kanoi, vypadla ve čtvrtfinále, z něhož postoupila Hilgertová. "Raději bych startovala proti zahraničním soupeřkám," přiznala závodnice, která bude příští víkend obhajovat loňské vítězství na Světovém poháru doma v Troji. "V jednu chvíli jsem do Amy opravdu nechtěla najet, čekala jsem, že vyjede, bohužel Amy čekala, než tam dojedu já. A to nás asi stálo možnost postupu obě. Je potřeba to do příště napravit, protože na startu jsme samy za sebe," řekla Fišerová.

Z nabité mužské kvalifikace se do další fáze probojoval pouze Přindiš. Hned v první rozjížďce však špatně projel první bránu a zaznamenal trestnou penalizaci znamenající konec. "Soupeřům jsem dokázal ujet hned na startu, ale první bránu jsem moc nadjel, chtěl jsem ji pohlídat, aby mě nikdo nepředjel a odskočila mi zleva. V tu chvíli jsem bohužel věděl, že je to hotové. Vyjížděl jsem jako čtvrtý dál a říkal si, že to zkusím dojet co nejlíp. Předjel jsem ještě dva závodníky, takže bych postoupil, ale s tou chybou to nešlo," uvedl úřadující mistr světa na kajaku.