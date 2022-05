Vraštil se Šimánkem postoupili na veslařském SP do semifinále

Dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek úspěšně vstoupili do úvodního závodu Světového poháru v Bělehradě. Čtvrtá posádka z loňských olympijských her v Tokiu vyhrála svou rozjížďku a postoupila přímo do sobotního semifinále. Dalších sedm českých lodí čekají opravy.

Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil na archivním snímku.Foto : ASC Dukla Ivana Roháčková

Článek Skifařky Jitka Antošová a Anna Šantrůčková, dvojskif Jan Cincibuch, Jakub Podrazil a čtyřka bez kormidelníka Adam Kapa, Matěj Mach, Dmytro Baranivskyj, Jakub Kincl se v Srbsku podruhé představí ještě dnes odpoledne. Dvojka bez kormidelnice Pavlína Flamínková, Radka Novotníková, dvojskif lehkých vah Kristýna Neuhortová, Veronika Činková a párová čtyřka Filip Zima, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma, Jan Fleissner se do oprav zapojí v sobotu a s ohledem na menší počet přihlášených posádek ve svých kategoriích budou rovnou usilovat o start ve finále. Vodní sporty Do úvodního závodu veslařského SP zasáhne osm českých posádek

Reklama