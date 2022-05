Vztah plný špičkování. Dostál s Paloudovou si nic nedarují v lodi ani na rybách

„Mně se jelo krásně, jen občas jsem Anežku opravoval, aby se mi trefovala do záběru,“ popisoval Dostál. „Opravil mě jednou, trochu si to přikrášlil,“ s úsměvem přítele korigovala Paloudová. „Po pár úvodních záběrech už to bylo lepší, věřím, že kdybychom šli na opravdový trénink, mohli bychom být i konkurenceschopní,“ věří 23letá kajakářka.

„Někdo rád vypne a má klid na lůžku, my s Pepou jsem akční. A jak už jezdí do Kalifornie několik let, ukázal mi, co kde je. Nejdřív jsme tedy vyrazili samozřejmě na ryby,“ naráží na Dostálovu oblíbenou kratochvíli. „A Pepu s jeho trenérem Karlem Leštinou jsem přechytala, to se musím pochlubit,“ usmívala se.