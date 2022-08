Zábojník vyhrál na ME rozplavby dvoustovky, postoupili i Kubová a Šefl

Česká rekordmanka Kubová vstoupila do ME na sprinterské padesátce, ve které si vylepšila sezonní maximum o osmnáct setin na 28,17. To znamenalo sedmý postupový výkon. Motýlkář Šefl na stovce vyrovnal svůj nejlepší letošní výkon a časem 52,67 proklouzl jako předposlední do semifinále.