Znakaři Kubová a Franta jsou na MS v semifinále, Seemanová vyrovnala rekord

Nejzkušenější členka české výpravy Kubová si na úvod MS vylepšila letošní maximum na stovce o šest desetin na 56,76. Dopoledne středoevropského času bude útočit na postup do finále, čímž by zopakovala úspěch z loňského šampionátu v Abú Zabí. Franta se výkonem 50,60 na setinu přiblížil vlastnímu českému rekordu a rovněž ho dopoledne čeká semifinále.

V téže disciplíně Jan Šefl rovněž v osobním rekordu 22,84 zůstal jen tři setiny za třináct let starým českým rekordem Michala Rubáčka. Stačilo to na 24. místo, takže do semifinále nepostoupil. Daniel Gracík obsadil na motýlkářské padesátce 42. příčku.