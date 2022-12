Plavci v Melbourne vyhlížejí start MS a slunce

Seemanová se od letošního podzimu připravuje se skupinou švýcarského kouče Luky Gabrila a do Melbourne cestovala po vlastní ose. S týmem se tak sešla až v sobotu při stěhování do oficiálního hotelu šampionátu. „Během víkendu jsme vyzkoušeli už i závodní a tréninkové bazény v dějišti mistrovství. K dispozici jsou celkem čtyři bazény, takže plavci mají dostatek prostoru. Sportovní centrum je monstrózní a úplně z něj dýchá, jakou váhu tady sportu dávají. Třeba obrovskou tělocvičnu s osmi basketbalovými hřišti jsem ještě neviděla," hlásila z Austrálie šéfka výpravy a trenérka Petra Škábová.

Čeští plavci přiletěli do Melbourne kvůli aklimatizaci s více než týdenním předstihem a finální přípravný kemp si pochvalovali. „Už ze samotné cesty jsem měla velký respekt. Ale měli jsme nastudované, jak v letadle spát a mile mě překvapilo, že jsme po příjezdu na místo byli v pohodě. Hned minulou neděli jsme se mohli vrhnout do tréninku," pochvalovala si Škábová.

Jediným zklamáním tak zatím bylo počasí. „Při příjezdu bylo krásně, ale dlouho to nevydrželo. Představovali jsme si s vrcholícím australským létem jiné teplo," krčila rameny hlavní trenérka. Náladu si ale část výpravy spravila výletem, při němž nechybělo setkání s jedním ze symbolů Austrálie.

„Vyrazily jsme s holkama pod vedením Simony Kubové, dojely jsme do ZOO a objely jsme tamní safari. Byl to zážitek vidět takhle zblízka některá zvířata a samozřejmě vrcholný zážitek bylo setkání s koalou. To bylo symbolické," dodala Škábová.