Česko v červnu uspořádá finále zlaté Evropské ligy volejbalistek

Evropská liga už se nebude hrát ve čtyřčlenných základních skupinách, v nichž se týmy utkaly dvakrát každý s každým a vítězové postupovali do Final Four. Nově každý z dvanácti účastníků v obou kategoriích uspořádá jeden turnaj s třemi účastníky a ke dvěma bude cestovat. Hrát se bude ve třech víkendech po sobě ve druhé polovině května, každý tým narazí celkem na šest soupeřů. Výsledky se započítají do jediné tabulky, do Final Four postoupí tři celky plus pořadatel, v případě mužů to bude stejně jako v předchozích dvou letech Chorvatsko.

„V mých očích je tento formát zajímavější. Nestřetneme se pouze se třemi týmy systémem doma–venku, ale zahrajeme si se šesti různými týmy, což mi přijde jako zajímavá inovace,“ konstatoval trenér mužů Jiří Novák.

V Česku se bude hrát ženský turnaj od 17. do 19. května za účasti Rumunska a Rakouska. V dalších týdnech pojede výběr Jannise Athanasopulose do Slovinska, kde se utká také se Španělskem, a na dosud neurčené neutrální místo, kde budou jeho soupeři Ukrajina a Belgie.

„Je pro nás důležité, že si zahrajeme Final Four, protože chceme postoupit do Challenger Cupu (o postup do elitní světové Ligy národů) a odehrát co nejvíce těžkých zápasů. Věřím, že právě taková utkání pomohou našemu týmu ve zlepšení směrem k světovému a evropskému šampionátu,“ dodal Athanasopoulos, jehož tým letos hrál v Evropské lize semifinále a vloni skončil druhý.

Mužský turnaj uspořádá Česko v závěrečném hracím víkendu od 31. května do 2. června, kdy budou soupeři Novákova výběru Finové a Rumuni. V té době už budou mít za sebou zápasy v Makedonii, kde je čeká také Estonsko, a v Lucembursku, kde bude třetím týmem Ukrajina. Češi vloni Evropskou ligu vyhráli, letos skončili čtvrtí.