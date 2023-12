Volejbalový mistr ligy zemřel v pouhých 24 letech

„V našich vzpomínkách navždy zůstane jako nadaný volejbalista, kamarád, a především skvělý člověk,“ uvedl Jihostroj v krátkém prohlášení na svém webu. Jindra platil za odchovance klubu, přes všechny mládežnické kategorie se probil až do extraligového áčka, s nímž i oslavil poslední mistrovský titul Českých Budějovic v roce 2019. Následně se přesunul do prvoligového klubu EGE, kde působil až do sezony 2021/22. Svou krátkou, přesto úspěšnou kariéru se rozhodl přerušit a dal se na studia.