Kostanaj, návrat do 80. let nedaleko Ruska. Zážitky z bouřky, policie i haly

To samé platí o hotelovém personálu, se kterým si ani jednoduchou angličtinou nepopovídáte. Nejjednodušší je domluva „rukama nohama“, každé jasné gesto vydá za více než tisíc slov. Když už se ale doberete k výsledku, například strava stojí za to.

No a není nouze ani o zajímavé historky a příběhy, které se člověku vryjí do paměti snad do konce života. Když večer v místě přibližně 200 kilometrů od ruských hranic začne problikávat obloha, slyšíte rány a z dáli se ozývá úderné hlášení, začnete přemýšlet, zda se jedná jen o pro tato místa typickou bouřka, nebo se děje něco jiného.