BIATLON ONLINE: V Ruhpoldingu pojedou štafetu i ženy

„Terka tam nebyla běžecky v pohodě. Věříme, že to teď zvládne. I střelecky. V individuálu udělala chyby z přemíry snahy, běžela podobně jako Jessica. A když bude Lucka pokračovat ve střeleckých výkonech, které teď předvádí, tak by to nemuselo být špatné," dodal Holubec.