Biatlonista Krčmář trénuje po virové infekci znovu s národním týmem

„Momentálně v Norsku hodně sněží na horách, takže to s listopadovým tréninkem vypadá nadějně. Ale nevíme, co se ještě do té doby stane. Musíme věřit. V Idre garantují sníh dřív, takže plánujeme začít tam. Pak bychom se přesunuli do Sjusjönu, pokračovali v přípravě a zúčastnili se předsezónních závodů,“ uvedl trenér ženského týmu Egil Gjellland.