Biatlonistka překonala legendárního Nora

To hned tak někdo nepřekoná. Ve Světovém poháru má na kontě starty ve 27 sezonách. Neskutečná bilance... Polská biatlonistka Magdalena Gwizdoňová ve svých dvaačtyřiceti letech o víkendu v Otepää překonala i legendárního Nora Oleho Einara Björndalena, s nímž na tom do téhle zimy byla, co se týče sezon, mezi elitou stejně.

Foto: Profimedia.cz Magdalena GwizdoňováFoto : Profimedia.cz

Článek Vše se změnilo během víkendového pokračování SP v Otepää. Šestašedesátým místem ve sprintu Gwizdoňová neoslnila, zasvěcení ale věděli své. V počtu sezon s alespoň jedním startem ve SP se jí už nikdo nemůže rovnat. Gwizdoňová se poprvé objevila ve Světovém poháru v prosinci 1995, tedy v době, kdy řada z jejích soupeřek ještě nebyla na světě. Jako jediná polská biatlonistka dokázala během své kariéry vyhrát závod SP, a to i opakovaně. V prosinci 2006 v Östersundu a 2013 v Soči. Celkem šestkrát byla na stupních. Čtyřikrát startovala na ZOH. A teď překonala i Björndalena, I když pochopitelně ne v úspěšnosti, ale dlouhověkosti. Björndalen startoval ve 26 po sobě jdoucích sezonách SP od ročníku 1992/93 až do 2017/18. Ještě před závodem Polský svaz biatlonu sdělil, že to je poslední účast Gwizdoňové ve Světovém poháru, nikoli však konec kariéry. Za vše tak trochu mohla i reprezentační mizerie Poláků. Gwizdoňová v průběhu sezony startovala v druholigovém IBU Cupu či na ME. Po nezdarech polského áčka v předešlých fázích sezony ale došlo při nominaci na SP v Otepää nakonec i na zkušenou matadorku. Ale asi by se startu dočkala i bez toho... Biatlon Biatlonová rozlučka. České duo skončilo páté V cíli Gwizdoňová dostala kytici růží od další polské legendy – Justyny Kowalczykové, bývalé hvězdy SP v běžeckém lyžování. Ve finále SP v Oslu už polský tým nebude mít zastoupení. Biatlon Žalostná podívaná! Z ruské biatlonové náhrady za SP je fiasko

