Biatlonový král v problémech. Po nehodě ve sklepě ho kousl had

„Nebyl jsem asi úplně pevný ve špičkách a padl jsem na břicho. Každý, kdo si tento trenažér vyzkoušel, ví, že to nejde zastavit. Táhlo mě to pozpátku, až jsem narazil do zdi. Ležel jsem tam na boku za strojem," popisoval karambol.

„Naštěstí jsem ale neutrpěl žádné vážnější zranění. Nakonec to dopadlo lépe, než to vyznívá," ulevilo se mu. „Stalo se mi to vůbec poprvé. Celou dobu jsem čekal, že to jednou může přijít. Prostě se to stává," pokračoval.