Björndalen: V Novém Městě jsem zažil nepříjemný šok. Bö se jeho české zkušenosti vyhýbá

„Skoro mám chuť se vzdát svého místa na MS v jeho prospěch, abych viděl, jak tady obstojí. Myslím, že by to byla vzrušující podívaná," vybízel krajana v rozhovoru pro norskou stanici TV2 bronzový medailista ze středečního závodu v Planici na 15 km Hans Christer Holund.

„Jsem si jistý, že třeba na 15 km volně by bojoval o medaile. Opravdu bych ho chtěl vidět, jak by se o to porval. Pozvánka byla odeslána," smál se pro změnu ve středu šestý Nor Sjur Röthe.

Johannes Thingnes Bö přiznává, že v Novém Městě na Moravě během přípravy na závody podrobně sleduje na svém telefonu dění v Planici. A pozvánka na lyžařský šampionát ho velmi potěšila.

„Je hezké, že se takhle o mně přemýšlí. Můj duel s lyžaři by asi spousta lidí chtěla vidět, i já bych na to byl zvědavý," culil se Bö před novináři v České republice.

„Myslím, že bych se možná dokázal přiblížit pódiu, možná se i na něj dostat. Ale jestli bych dokázal vyhrát? To by bylo hodně těžké," přemítal mladší ze slavné bratrské dvojice o svých hypotetických šancích v Planici.

Každopádně by rozhodně nešlo o prvního elitního biatlonistu, který by se zkoušel prosadit i v běžeckém lyžování. Před čtyřiadvaceti lety naskočil do lyžařského SP i legendární biatlonista Ole Einar Björndalen, který nyní pracuje jako televizní expert.

„Nenáviděl jsem, když lidé říkali, že biatlon je sport vysloužilých lyžařů, kteří se učí střílet. To jsem chtěl utnout. Pustil jsem se do toho a dokázal, že biatlonista může být zatraceně rychlý mezi lyžaři," vysvětluje nyní pro TV2 Björndalen.

Fenomenální Nor se dokázal v běžeckém lyžování dostat na úrovni SP i na stupně vítězů, a to především jako člen štafet. Ve švédském Gällivare se dočkal velkého individuálního úspěchu, když v roce 2006 vyhrál volnou patnáctku, na níž nechal za sebou tehdy třeba i čtvrtého Lukáše Bauera.

Björndalen nicméně připouští, že vstup do lyžařského Světového poháru, který zažíval v roce 1999 shodou okolností v Novém Městě na Moravě, byl hodně náročný. „Nastoupil jsem (v Novém Městě na Moravě) na 30 km proti takovým velikánům jako byl třeba Björn Daehlie. No a nebylo to příjemné. Dostal jsem nakládačku. Byl jsem šokovaný, jakou úroveň ten závod měl," vybavil si Björndalen závod, v němž skončil osmnáctý se ztrátou tři a půl minuty za vítězným Rakušanem Michailem Botvinovem.