Byla jsem nahoře i bojovala s tělem. Konec? Trochu vysvobození, vypráví Vítková

„Bylo to pro mě takové vysvobození. Už to nebylo ono. Asi bych sama od sebe nedokázala skončit, tak přišlo, co mělo přijít,“ ví. Za kariérou se ale mohla ohlížet s radostí i jistou dávkou hrdosti. „Byla povedená. Prošla jsem si tím, že jsem byla nahoře, nemocí se dostala dolů a pak se vyškrábala zase nahoru, byl to i boj s mým tělem,“ shrnula své aktivní roky.