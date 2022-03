Češtinu míchají s ruštinou. S půjčenými flintami jim to jde, říká kouč k novým tvářím v týmu biatlonistů

Klobouk dolů před @Czech_Biathlon! Na SP v Otepää se trenéři i servismani starají o ukrajinské sestry Horodnovy, juniorské reprezentantky, které utekly ze Lvova.

Hats off to @Czech_Biathlon, which takes care of Ukranian Horodna sisters, junior biathletes who fled from Lviv pic.twitter.com/OpUEuh4f5s