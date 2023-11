Davidová brala energii u koní, nechce si ale na sebe uplést bič

Mám dojem, že se startovní pole holek každý rok dost obměňuje, ale neznamená to, že by se snižovala konkurence. Někdo třeba skončil, jako třeba Röiselandová nebo Herrmannová ale zase nějaká jiná holka vyletí. Ono se to tak točí, řekla bych, že daleko víc než u chlapů, tak ani nemám strach, že by se tam někdo nově neobjevil. Každé umístění v desítce pro mě zůstane top. Ve Švédsku navíc musíme počítat s mrazivým počasím, mínus pět tam na pocitové teplotě dělá ještě nějakých deset, dvanáct stupňů níž.