Drtivá norská dominance? Jelo jim to o trošku víc, vidí Davidová. Krčmář uklidňoval servis

Pohled na běžecké časy působil nevídaně monotónně. V hromadném závodě žen prvních osm Norek, mezi muži dokonce čtrnáct norských vlaječek. A to zbytek světa nenasadil žádná béčka, pro řadu týmů byl posledním testem před startem SP. Byť početnému norskému kádru sloužily závody i jako nominační souboje pro Světový pohár.

Na eliminace fluorových vosků kvůli ochraně životního prostředí už se v lyžařském i biatlonovém prostředí pracuje několik let, dlouho se čekalo, až federace najdou spolehlivé a férové metody testování. V nové sezoně už vstupuje v platnost úplný zákaz.

Češi na bezfluorových voscích při závodě rozdíl nepoznali. „Neměl jsem pocit, že bych musel víc na lyžích makat,“ vyprávěl olympijský medailista Michal Krčmář. „Ani já ne, možná to bude víc znát na mokrém sněhu,“ vytušila bývalá mistryně světa Markéta Davidová.

Za to v přímé konfrontaci s Nory byl rozdíl patrný. „V závodě s hromadným startem jsem jel s elitní skupinou a bylo vidět, že mají lepší lyže. I norští závodnici se vyjadřovali, že to bylo až dost markantní,“ uznal Krčmář. „Jelo to Norům o trochu víc,“ s lehkým úsměvem prohodila česká jednička Markéta Davidová.