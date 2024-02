Davidová měla trochu strach. Mazec, nestihnete se ani nedechnout, hlásila

GLOSA: Ledový zločin a trest. Je nejspíš na čase smést prach z hokejového zákoníku

Pardubický bek Michal Houdek už zná svůj trest za drsný faul na plzeňského Tima Söderlunda. Vyfasoval „deset natvrdo“, což v právní terminologií je maximální možná trestní sazba. Houdek může naskočit do play off, to Söderlund je zatím v nemocnici a kdo ví, kdy se vrátí na led. Je to fér? Není trest s ohledem na následky mírný?