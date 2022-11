Davidová si nechce dávat číselné cíle. Rozhodnutí pokračovat s biatlonem ale nelituje

„Docela se mi povedlo jít tréninky podle plánu a musím říct, že mě to letos docela bavilo. Cítím se v lepší pozici než před rokem, za to jsem ráda. Na druhou stranu to zase tolik neznamená. Dělat něco dobře v přípravě, a pak to přenést dál do závodu, to jsou dvě zcela odlišné věci," tvrdí Davidová, která před zimou změnila i značku lyží. „Konkrétně jsem to ale zatím nepocítila," tvrdí.