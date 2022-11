Po děsivém hororu je zpět a vítězí! Ale cítím se jako zombie, zoufá si biatlonistka

„Dříve jsem byla vždy společenská, komunikativní, ráda jsem si dlouho povídala, vydržela dlouho u stolu po obědě či večeři s přáteli, ale teď je to skoro nemožné. Nevydržím vést dlouhé rozhovory, cítím se jako zombie a musím se vrátit do ticha svého pokoje," líčila Knottenová v rozhovoru pro Ski-Nordique.

To vše bere jako pozůstatek květnové nehody. Utrpěla těžký otřes mozku, poranila si oko a odnesla si i četná povrchová poranění.

Po nehodě ale stále potřebuje zejména po těžkých trénincích mnohem delší dobu na regeneraci. V nabité sezoně s četnými závody to může být komplikace.

"Nepoznávám se tak docela," prozradila, ale o to více přivítala zdárný vstup do sezony. „Snížilo to napětí, nemusím hned pořád něco někomu dokazovat."