Davidovou kalibrová rána stála umístění v desítce. Pro stíhačku potřebuje přemluvit svoje nohy

Těsně před ní skončila se žlutým číslem vedoucí ženy pohárového seriálu startující domácí Simonová. Jislová byla ráda, že nastal trend zlepšení jejich výkonů. „Pro mě alespoň střelecky povedený závod, sníh byl ale docela hrabavý a nelyžovalo se mi v tom úplně dobře. Snad se mi podaří stíhací závod pojmout lépe, jak se peru s technikou běhu, bere mi to spoustu sil," uvažovala.

Lucii Charvátovou, která si musela na trestném kole obkroužit celkem 600 metrů, nakonec dělilo téměř dvacet sekund od účasti ve stíhačce. „Bylo to těžký, trať byla neskutečně bořivá. Nasněžilo přes noc, do toho déšť, na lyžování to není úplně ideální. Závodí se mi těžko, necítím se v optimální pohodě," uvedla ke zprávám ohledně jejích potíží s metabolismem.