Definitivní rozhodnutí. České biatlonistky mají olympijský bronz

MOV o diskvalifikaci ruských biatlonistek ze štafety na 4x6 km rozhodl už v listopadu roku 2017, tehdy kvůli dopingu Jany Romanovové a Olgy Viluchinové. Ty se proti diskvalifikaci a doživotnímu distanci odvolaly ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) v Lausanne, jenž v září roku 2020 rozhodl v jejich prospěch, neboť o jejich zapojení do státem organizovaného dopingu nebyl dostatek důkazů. S odvoláním však neuspěla další mezitím obviněná členka štafety Olga Zajcevová, a proto dnes MOV změnu pořadí závodu definitivně potvrdil.

V rámci takzvaného realokačního procesu by se předávání medailí mělo uskutečnit do jednoho roku od oznámení změny v pořadí. O podobě aktu se však musí rozhodnout během následujícího měsíce.

"Zimní olympijské hry, kde by mohlo dojít k předání, se v nejbližší době nekonají. Ale jsem přesvědčený, že se sportovkyněmi i biatlonovým svazem najdeme adekvátní způsob, jak členkám bronzové štafety medaile předat opravdu důstojně," řekl Doktor a prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza dodal: "Je to pro nás i satisfakce za to, že jsme stáli v první linii boje proti ruskému dopingu v rámci Mezinárodní biatlonové unie IBU."