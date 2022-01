Deváté místo smíšené štafety dává velkou naději pro olympijskou kvótu

Hned na prvním úseku měl Jakub Štvrtecký čtvrtý běžecký čas, ale při obou zastávkách na střelnici potřeboval k vyčištění po dvou náhradních nábojích, čímž se dost zdržel a předával na osmé příčce se ztrátou 40 vteřin. „Kdybych to dobil hned první ranou, mohl jsem být blíž těm nejlepším. Na lyžích jsem se cítil dobře, konečně jsem byl v běhu zase ten správný rváč," mínil český biatlonista pro ČT.

Běžecky výborný T. Boe držel Norsko od začátku v čele a také jako první předával svému mladšímu bratrovi. Za sebou měl Bělorusko a kontakt se špičkou závodu také držely Německo s Francií, naopak výrazným zásahem do švédských nadějí byla dvě trestná kola Samuelssona po stojce.

Michal Krčmář české umístění na druhém úseku nevylepšil, zejména kvůli nutnosti dvakrát dobíjet. „Obě rány byly dost těsné, ale vnímám, že mě právě na stojce tlačí bota," uvažoval. Přece jen mu chyběla i trochu větší svěžest v běhu. „Na trati jsem se necítil vůbec dobře, proto to z mé strany nebyl až tak perfektní úsek," mínila česká mužská jednička.

Davidová přebrala štafetu se ztrátou přes minutu a půl za vedoucím Norskem a byla výborná na lyžích a hodně dobře zvládla i obě střelecké položky. Ležka byla čistá na pět ran, vstoje dobíjela jen tu poslední. Znamenalo to posun českého mixu na šesté místo, jen pět vteřin za třetí Itálii. Pohromadě s nimi ale jely i štafety Ruska, Francie a Německa.

„Pro mě to byl docela obtížný úsek, ta jedna rána mimo, to se stane. Ale myslím, že se nám společně povedlo zajet jeden z nejlepších mixů za poslední léta," vykládala Davidová, když poslala na trať Jislovou. Po její čisté ležce mohlo české kvarteto reálně pomýšlet na umístění v první pětce, ale při vědomí obtížné běžecké konkurence to vyžadovalo zvládnout bez potíží i poslední položku.