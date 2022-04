Fourcadova slova o Rusech vyvolala hněv. Ukrajinský biatlonista mu vulgárně vynadal

Fourcadova slova byla také v Rusku patřičně propagandisticky využita. Záhy na ně zareagoval ukrajinský biatlonista Dmytro Pidručnyj, který ještě během sezony ukončil působení ve Světovém poháru, narukoval do domobrany a se zbraní v ruce brání svoji zem.

„Zaprvé. Martine a Simone Fourcadové, jděte do prde*e. Jak se z takhle skvělých sportovů mohou stát takoví srá*i. Doufám, že vaše děti nikdy nebudou cítit bolest, jakou nyní cítí ukrajinské děti. Děti, které musely opustit své domovy, které slyší zvuky sirén a explozí a které viděly, jak znásilňují jejich matky a zabíjí příbuzné," pokračoval.

„Rozhodně nelituju ruské a běloruské sportovce, že jsou vyloučeni z mezinárodních soutěží, protože obyvatelé těchto zemí jsou zodpovědní za to, koho si zvolili a promíjeli jim zločiny, které v minulosti dělali. V Rusku nedávný průzkum ukázal, že 80 procent Rusů podporuje zvěrstva a zabíjení na Ukrajině. Nedivil bych se, kdyby mezi nimi byli i biatlonisté," dodal.

Simon Fourcade dostával za svůj rozhovor pro Rusy co proto, a tak během víkendu své postoje na Instagramu dovysvětli.

„Aby bylo jednou provždy jasno: Nepodporuju válku. Nepodporuju ruskou vládu. Je to jasné? A ano, řekl jsem, že nepodporuji rozhodnutí vyloučit ruské sportovce. Myslím, že je to kontraproduktivní a pokrytecké. Většina ruských sportovců je proti válce, akorát to nemohou říct," napsal.