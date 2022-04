Ruský bizár. Putinovi sportovci mají nového sponzora s odérem tajných služeb a politiky

„Prsty tajné služba FSB sahají v Rusku hluboko do světa byznysu. Zasport se nyní vmanévroval do role klíčového hráče jak v olympijském výboru, tak mezi největšími sportovci světa. To perfektně zapadá do celkového obrázku, jak co se týče ekonomiky, tak politiky," komentoval třeba dění v Rusku pro norskou televizi NRK tamní expert Norské vojenské akademie Geir Hagen Karlsen.