Katastrofa pro Norsko i celý biatlon? Tlak televize vyhrál, hvězdy jsou naštvané

Co se biatlonistům nelíbí? Jde o zařazení štafetových závodů. Třeba naposledy v Hochfilzenu byla štafeta žen na programu v sobotu, přitom v pátek ženy absolvovaly sprint. A stíhací závod, do něhož se startuje na základě výsledků ze sprintu, jely až v neděli.

„Po sprintu by měl následovat stíhací závod a neměl by mezi tím být žádný jiný závod. Jinak hrozí, že některé týmy ani neobsadí štafetu nejlepším možným složením, protože dají přednost stíhacímu závodu. Zájem o štafetový závod tak může poklesnout. Ještě s tím zkusíme něco udělat," sliboval Botnan.

Podobně vidí věc i sami závodníci. „Myslím, že je to divné. Mnohem lepší je jet sprint, stíhačku a až potom štafetu. Ale IBU to tak zkrátka rozhodla," uvedla Ingrid Landmark Tandrevoldová.

S ní souhlasí i Tiril Eckhoffová. Na rozdíl od žen jeli muži v Rakousku v logičtějším formátu, kdy po sprintu následoval stíhací závod a štafety přišly na řadu až v neděli. „Takhle je to podle mě nejlepší. Vyhnete se spekulacím o tom, koho by měl jet nebo nejet štafetu," přitakával Tarjei Bö.

„Není to něco, co by IBU chtěla, ale jde o požadavek televizních společností. O víkendech se děje tolik atraktivního sportu živě, že není prostor pro dva štafetové závody, které zaberou spoustu času. Přitom probíhají zároveň i jiné zimní sporty," vysvětloval Bitterling.

„Kdybychom trvali na dvou štafetových závodech, ve spoustě zemí by se pak nedostal biatlon do přímých přenosů. To by mělo pro národní týmy výrazný dramatický dopad. Pro Norsko a celý náš sport by to znamenalo katastrofu, kdyby přestal být vysílán živě v televizi," dodal funkcionář.