Katastrofální střelba poslala českou štafetu ke dnu, přesto mají biatlonisté vyjeto pět míst pro Peking

Znamenalo to tedy 750 metrů v běhu navíc a když se k tomu připočte i hodně špatný střelecký čas, nakonec z toho byla výsledková bída v podobě až 18. místa v cíli. Prvenství slavili Rusové, pro Česko je alespoň malou náplastí, že i tak na ZOH do Pekingu může vyslat pět mužů. Vedle štafetové čtveřice nominaci v pondělí doplní ještě nejlépe hodnocený krajan z IBU Cupu, který probíhá o víkendu na Slovensku.

Česko mohl o kvótu pěti olympijských míst připravit jen mimořádný výsledek Slovinců i Kanaďanů, k němuž naštěstí nedošlo. Štafetové naděje reprezentantů ale brzy shořely. Adam Václavík z celkově osmi ran vstoje zasáhl jen dva terče a znamenalo to, že prostál na střelnici fůru čas a ještě si musel naložit porci 450 metrů na trestném kole. „Postihl mě totální blackout. Najednou se mě zmocnil strach a byl z toho obrovský a neomluvitelný výpadek," líčil pro Českou televizi. „Děsně mě to mrzí vůči klukům a hodně se to ve mně vaří," mínil Václavík, jenž ukončil svůj úsek jako úplně poslední s mankem přes dvě minuty.